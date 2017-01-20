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منتخب مصر بالزى التقليدى.. وأوغندا بالأبيض والأسود غدا

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منتخب مصر بالزى التقليدى.. وأوغندا بالأبيض والأسود غدا منتخب مصر بالزى التقليدى.. وأوغندا بالأبيض والأسود غدا

>الجابون - حاتم رضا

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة وأوغندا، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، عن ارتداء الفراعنة الزِّى التقليدى الأحمر والأبيض والأسود أمام أوغندا، الذى يظهر بالزى الأبيض والأسود.

 

حضر الاجتماع الفنى إيهاب لهيطة مدير وإيناس مظهر المنسق الإعلامى والدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة.

 

يتصدر منتخب غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ثم مصر ومالى فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة ثم أوغندا فى المركز الرابع بدون نقاط.


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