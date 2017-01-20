رجال الإنقاذ النهرى بالمنصورة ينتشلون جثة مجهول انتحر غرقا

الدقهلية شريف الديب

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالمنصورة، جثة شخص مجهول، انتحر غرقا بإلقاء نفسه فى مياه النيل.

كان اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا من سامي محمد عبد الفتاح السيد 57 سنة، مسئول للحفلات بنادى القضاة الكائن على شاطئ نهر النيل ببندر طلخا، ومقيم قرية ميت الكرما، بأنه أثناء تواجده بعمله، شاهد شخص مجهول يسير على شاطئ النيل، بالقرب من محل عمله، يهذى بعبارات غير مفهومة، وقفز فى مياه نهر النيل بملابسه ولم يخرج من المياه عقب ذلك .

على الفور، انتقل ضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان وتبين ، إنه ذكر فى العقد الثالث من العمر تقريبا، ويرتدى ملابسه كاملة ، نحيف البنية قمحي البشرة ويرتدي تيشرت ، ولا توجد ثمة إصابات ولم يعثر بحوزته على ثمة بيانات تدل على شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد ، وتم نقله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة على ذمة تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر رقم 744 لسنة 2017 اداري المركز.