مصرع عامل بعد انقلاب دراجته النارية على طريق شربين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل مصرعه فى حادث انقلاب دراجته النارية بطريق كفر الترعة شربين.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين بوصول حسام حمدى بهجات السقا 27 سنة عامل ومقيم قرية أم الرزق دائرة المركز (جثة هامدة) ادعاء حادث طريق.

وبسؤال نجل عمه محمد سمير بهجات السقا 28 سنة فلاح ومقيم كفر الترعة الجديد دائرة المركز، أكد أنه حال قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق كفر الترعة شربين اختل توازنه، ما أدى إلى انقلابه بالدراجة النارية على الطريق ووفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، وجاء تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة كسر فى قاع الجمجمة وكسور بالحوض ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر 17330 لسنة 2017 جنح المركز.