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نقيب صيادلة الإسكندرية يطالب بتسعير موحد للأدوية

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نقيب صيادلة الإسكندرية يطالب بتسعير موحد للأدوية نقيب صيادلة الإسكندرية يطالب بتسعير موحد للأدوية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال الدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، أن النقابة تتابع كافة المفاوضات مع النقابة العامة وجميع الجهات المعنية، مؤكدا أنه من ضمن المسئولية المجتمعية للصيدلى أن تكون الزيادة مناسبة لأسعار الأدوية.

 

وطالب فى بيان اليوم، بأن تكون التسعيرة واحدة فقط، لأن البيع بسعرين يؤدى إلى تآكل رأس مال الصيدليات، ويعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية.

 

وأشار الشافعى، إلى حملة نقابة صيادلة الإسكندرية لصرف "الدواء المثيل"، انحيازًا للمواطن البسيط بتوفير الدواء المطلوب بسعر مناسب، وتشجيعًا للمنتج المصري. 

 

وطالب وزارة الصحة بالإسكندرية استمرار المتابعة لمنع أى تلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن النقابة تثمن تدخل القيادة السياسية لحل كل هذه الأزمات ولا تدخر جهدًا لحسم الأمر مع جميع الأطراف لصالح حقوق الصيادلة.

 

وأضاف، أن النقابة تدعو السيد وزير الصحة لتقديم إستقالته، حفاظًا على سلم الشارع والمنظومة الدوائية والأمن المصري.

 

 


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