تشديد الإجراءات الأمنية بشمال سيناء

مراسل «ONA»

شددت محافظة شمال سيناء إجراءاتها الأمنية بمختلف مدن وقرى وتجمعات المحافظة، وذلك عقب وقوع ثلاث حوادث إرهابية خلال الساعات الماضية، أسفرت عن استشهاد مجند ومواطن وإصابة مجندين آخرين واختطاف مواطن، في مدينتي رفح والعريش.

وقالت المصادر وشهود العيان،إن قوات الأمن شددت من إجراءاتها الأمنية بمختلف الارتكازات والكمائن والمواقع الأمنية والإدارات الشرطية، بجانب نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتفتيش السيارات المارة والاطلاع على هويات المواطنين.

وكانت عناصر إرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة بمنطقة المهدية، جنوب مدينة رفح، حيث انفجرت خلال مرور مدرعة تابعة لقوات الأمن أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، ما أسفر عن استشهاد المجند عبدالله محمد عمر، 22 عامًا، من محافظة المنيا، وإصابة كل من: العريف مصطفى أحمد عمر، 27 عامًا، من محافظة أسيوط، والمجند زاهر خليل محمد، 21 عامًا، من محافظة البحيرة، بشظايا متفرقة بالجسد.

كما قامت عناصر أخرى بإطلاق النار على محمد أحمد السيد، 40 سنة، مدرس بالتربية والتعليم بشمال سيناء، خلال وجوده أمام منزله، بحي كرم أبو نجيلة، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، ما أسفر عن استشهاده عقب إصابته بطلقتين في الرأس.

وفي حادث هو الثالث من نوعه في شمال سيناء قامت العناصر التكفيرية باختطاف المواطن صالح حسين جرير، بالقرب من منزله، بقرية الميدان، بدائرة قسم شرطة رابع العريش، و اقتادوه إلى جهة غير معلومة، بدعوى انتمائه للمذهب الصوفي وتعاونه مع الأجهزة الأمنية بشمال سيناء. صحفي