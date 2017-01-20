المركز القومى للسموم ينصح بتجنب أدوية التخسيس مجهولة المصدر

كتب أحمد عيسى

تقدمت أمس مواطنة بشكوى رقم 306541 إلى جهاز حماية المستهلك، ضد أحد منتجات التخسيس بسبب اكتشافها وجود ديدان فى أكياس المنتج، وطالبت بالتحقيق مع الشركة، وأكد الجهاز أنه سيقوم بالتحقيق فى الشكوى واتخاذ اللازم خلال 5 أيام.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع قالت "مقدمة البلاغ" التى رفضت ذكر اسمها: إنها قامت بشراء المنتج يوم 6 نوفمبر الماضى، وعقب تناولها أكثر من جرعة لعدة أيام متتالية بدأت تشعر بألم فى المعدة، ولم تكن تعرف السبب لكنها اكتشفت بعد ذلك ظهور ديدان فى الكيس لذلك قامت بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك طالبت فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع المنتج الذى يتم الإعلان فى التليفزيون.

على جانب آخر قال الدكتور محمود عمر مؤسس ومستشار المركز القومى للسموم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المواد الكيمائية لا يمكن تحويلها إلى مواد بيولوجية إلا إذا كان هناك خلل ما فى التصنيع أو التعبئة أو التخزين، موضحا أن المادة الصناعية من الممكن أن تكون ملوثة وبعد تعرضها للتدفئة لمدة شهرين أو أكثر من الممكن أن تتحول لديدان، مشيرا إلى احتمالية تعرض المادة الكيمائية للتلوث حتى وإن كانت معقمة عن طريق البويضات التى تتواجد فى أظافر العاملين أثناء التعبئة، مشددا على ضرورة ارتداء العاملين فى هذا المجال للقفازات.

وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أثناء عملية التخزين يجوز أن تتعرض المادة الكيمائية التى تتواجد داخل أكياس المنتج للرطوبة نظرا لعدم اتباع أساليب التخزين الصحيحة مثل الابتعاد عن البادروم أو الأماكن التى تتواجد بالقرب من المجارى، وأنه فى تلك الحالة تحدث العدوى بنسبة 100%.

ووجه رئيس ومستشار المركز القومى للسموم النصيحة للمواطنين بضرورة شراء الأدوية من الصيدليات لأنها معتمدة، وفى حال جود أخطاء سيكتشفها الصيدلى بسرعة، أما المنتج الطبية التى تعرض على شاشات التلفزيون تهدف للتسويق فقط دون التأكد من المعايير والشروط المطلوبة لضمان سلامة المنتج الدوائى أو المستحضر الطبى.