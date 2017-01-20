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القبض على صاحب مصنع يجمع اللحوم منتهية الصلاحية لإعادة تصنيعها بإمبابة

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القبض على صاحب مصنع يجمع اللحوم منتهية الصلاحية لإعادة تصنيعها بإمبابة القبض على صاحب مصنع يجمع اللحوم منتهية الصلاحية لإعادة تصنيعها بإمبابة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج اللحوم، لاتهامه بتجميع كميات من اللحوم منتهية الصلاحية وإعادة تصنيعها، بعد إضافة توابل عليها لتغيير طعمها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمد مجدى ضابط مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد تجميع "أحمد.م" مالك مصنع لتصنيع اللحوم بتجميع كميات منها منتهية الصلاحية، وإعادة تصنيعها بعد إضافة مواد صناعية وتوابل عليها.

بالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة المصنع، وضبط المتهم وعثر على 3 طن لحوم منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 


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