قطار يدهس متسول بمزلقان أرض اللواء بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى متسول مصرعه نتيجة دهس قطار له بمزلقان أرض اللواء بالعجوزة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة إصطدام قطار به بمزلقان أرض اللواء، فأنتقل رجال المباحث على محل الواقعة، وتبين أن الجثة لمتسول إعتاد الإقامة بمحيط المزلقان، وأكد شهود عيان أن المتوفى يتواجد بالمكان بصفة دائمة، وأن الأهالى يعطفون عليه، ولا يعلمون هويته، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.