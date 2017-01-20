ضبط مدير مخزن بحوزته 5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط مدير مخزن بالشيخ زايد، لاتهامه بالاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 5 طن دقيق، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تجميع "رجب.م" صاحب مخزن بالشيخ زايد لكميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم وتخزينه لبيعه بأسعار السوق السوداء.

بالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة المخدزن وضبط المدير المسئول عنه ويدعى "جمال.م"، وبحوزته 5 طن دقيق مدعم، وبمواجهته اعترف بتجميعه الدقيق لبيعه بالسوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.