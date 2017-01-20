أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وضبط الأسعار

الإسكندرية - هناء أبو العز

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، وإدارة البحث الجنائى وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى بالإسكندرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط " و. ح"- 36سنة صاحب مركز لبيع أدوات الإطفاء والأمن الصناعى "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لقيامه بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مستخدماً مواد مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 10 إسطوانات إطفاء حريق معبأه غير مطابق للمواصفات –12 إسطوانة إطفاء حريق معدة للتعبئة – 50كجم بودرة حريق مجهولة المصدر، كما تم ضبط "ع .ع "- 31 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 500 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر .

واستهدفت حملة مشتركة سوق الجملة "وكالة الخضر والفاكهة" بمنطقة الحضرة دائرة قسم شرطة باب شرقى لمتابعة سير العمل بالسوق وإحكام السيطرة على السلع الواردة للوكالة من المزارعين، وعدم السماح ببيعها خارجها، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها، ووصولها للمستهلك بالسعر العادل.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد "4" سيارات نقل لحفظ الفاكهة والخضروات إجمالى حمولتهم "84 " طن خضروات وفاكهة خارج السوق مخالفين أحكام القانون رقم 68 لسنه 1949م للقيام بالإتجار فى الخضر والفاكهة خارج أسواق الجملة.

وتم إدخال السيارات داخل السوق لبيع حمولتها " خضار وفاكهة " بداخله إسهاماً فى توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة، وتم تحصيل الرسوم المستحقه عليها بمعرفة مفتشى الغرفة التجارية بسوق الجملة .

وفى مجال السلع التموينية المدعمة وخاصة قطاع المطاحن قام ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشى مديرية التموين بالمرور على المطاحن بمنطقة حى وسط الإسكندرية وتم تحرير عدد " 18 " محضر سحب عينه "دقيق بلدى – قمح معد للطحن – رده ناعمة"، كما قام ضباط قسم مباحث المرور بمديرية الامن، بحمله بدائرة قسم باب شرقى بالإشتراك مع لجنة من مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات بأنواعها للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدر أثناء القيادة أسفرت عن ضبط عدد " 9 " حالات إيجابية، وتحررت المحاضر جنح قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابه العامة.

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل من ضبط "م. ا"- 29 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة اللبان المحكوم عليه فى عدد 80 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " مبانى " منهم القضية جنح قسم شرطة أول الرمل "مبانى " بلغت جملة الإحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 15 سنه، وجارى التنفيذ عليه.

وقام ضباط إدارة البحث الجنائى بعدة حملات تفتيشية بدوائر أقسام المدينة خلال الفترة من 9/1/2017 حتى 18/1/2017، شارك فيها جميع اقسام وإدارات المديرية، وتم ضبط"م. م"مواليد 1974 صاحب ومدير شركة المصطفى للمقاولات ومقيم بإحدى الشقق المستإجره الكائنه بدائره قسم شرطه الدخيله، و" ط. خ" مواليد 1960 محاسب وذلك بناء على تحريات مسبقه واذن من النيابه العامه لقيامهما بادارة شبكة دوليه لتمرير المكالمات الدوليه بدون تراخيص من الجهات المختصه بالشقه المستإجره خاصه الأول الكائنه بشارع نادى الجمرك مما يضر بالاقتصاد المصرى.

وضبط بالشقه عدد ( 3 ) جهاز كمبيوتر حديث – عدد ( 7 ) اجهوه حديثه تستخدم فى تمرير المكالمات الدوليه – عدد ( 4 ) روتر – عدد ( 20000 ) كرت شحن للشبكات الثلاثه – عدد ( 5 ) هاتف محمول مبلغ مالى وقدره ( 20 ) عشرون الف جنيها مصرى تحرر عن ذلك المحضر جنح الدخيلة.

وفى مجال ورش الاسلحة البيضاء تم ضبط "س. ا"مواليد 1995 عامل محرزا عدد 40 قطعه مختلفة الاشكال والاحجام سيف – طيرة وكذا معدات التصنيع ( منجلة – مبرد – مطرقة –صاروخ) تحرر عن ذلك المحضر جنح باب شرقى.

وفى مجال ورش الأسلحة النارية، تم ضبط"م. ا"مواليد 1979 عاطل والسابق اتهامه فى القضيه اول المنتزه ( بلطجه ) وذلك لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنطقة سكنه بداخلها عدد ( 1 ) بندقيه خرطوش عيار 12 محلى الصنع عدد ( 2 ) طبنجه عيار 9مم - عدد ( 3 ) فرد خرطوش عيار 12 - عدد ( 3 ) اجزاء سلاح( فرد خرطوش ) عدد ( 5 ) ماسوره – عدد ( 27 ) ياى مختلفة المقاسات – عدد ( 3 ) طارق – عدد ( 2 ) تتك عدد ( 3 ) ابرة ضرب نار -- منجله – عدد ( 3 ) شنيور – ماكينة لحام – عدد ( 5 ) شاكوش ومطرقه اسطوانة صاروخ تحرر عن ذلك المحضر جنايات اول المنتزه.

كما وردت معلومات لضباط وحده مباحث قسم شرطه محرم بك بقيام كلا من " ح. م" مواليد 1983 عاطل ومقيم 6 ش الرهد محرم بك سابق اتهامه فى جنايات محرم بك " مخدرات، و" ا. م" مواليد 1994 عاطل ومقيم مساكن ضرغام محرم بك، و" م. م"مواليد 1998 عاطل، و" م. م" مواليد 1993 عاطل ، باعداد وتجهيز الاسلحه البيضاء لاستخدامها فى استعراض القوه وفرض السيطره بالمنطقه واحتفاظهم بتلك الاسلحه داخل مقهى تيامو الكائنه شارع الرصافه دائرة القسم تم استهدافهم وضبط وبحوزتهم عدد ( 10 ) سلاح ابيض " طيرة " مختلفة الاحجام تحرر عن ذلك المحضر جنح محرم بك.

وفى مجال قضايا التنقيب عن الاثار تم ضبط كلًا من " م. ا"- 63 سنة عاطل، و" ا. م" مواليد 1980 عامل مقيم 7 ش العدالة الحضرة الجديدة شرقي، حال قيامهما بالتنقيب عن الاثار بالعقار رقم 7 ش العدالة الحضرة الجديدة شرقى تحرر عن ذلك المحضر ادارى شرقي، و"ا. م"مواليد 1984 عاطل ومقيم دائرة العطارين والسابق اتهامه فى عدد ( 3 ) قضية ( مخدرات – سلاح ابيض ) اخرهم القضية جنح اللبان " سلاح ابيض "، و" س. م" مواليد 1997 عاطل ومقيم العطاري، وذلك لقيامهما بالتنقيب عن الاثار بمسكنهما وضبطهما محرزان لعدد ( 2 ) قطعة حجرية بها نقوش فرعونية وعدد ( 3 ) قطع فخارية مختلفة الاحجام وتحرر عن ذلك المحضر جنح العطارين.

كما تم توجيه حملة مشتركة استهدفت متابعة سير العمل بوكالة الخضر والفاكهة بالحضرة، وذلك لإحكام السيطرة على السلع الواردة من المزارعين للبيع داخل الوكالة، وعدم السماح ببيعها خارجها مما يؤدى إلى انخفاض فى أسعارها، ووصولها للمستهلك بالسعر العادل.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد ( 3 ) سيارة نقل لحفظ الفاكهة والخضروات ، إجمالى حمولتها (72) طن من الخضروات والفواكه, لمخالفتهم أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بقيامهم بالاتجار فى الخضر والفاكهة خارج أسواق الجملة.