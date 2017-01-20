مؤتمر صحفى لـ «كوبر» و «الحضرى» فى السابعة مساء للحديث عن مباراة أوغندا

يعقد اليوم الجمعة، الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، مؤتمرا صحفيا فى السابعة والربع مساءً، بملعب بورت جنتيل خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ويحضر المؤتمر الصحفى، بصحبة هيكتور كوبر، الحارس عصام الحضرى، قائد المنتخب الوطنى، بعدما أكدت اللجنة المنظمة ضرورة حضور المدير الفنى لكل منتخب للمؤتمر الصحفى ومعه القائد.

ومن المنتظر أن يتحدث كوبر لوسائل الإعلام عن تحضيرات الفراعنة لمباراة أوغندا، التى تقام فى التاسعة مساء يوم السبت فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الأمم، وحظوظ الفراعنة فى هذه المواجهة الصعبة.