الأهلي يقترب من اصطحاب ثلاثى الشباب لمعسكر الإمارات

كتب رمضان حسن

اقترب الأهلى من اصطحاب ثلاثى الفريق الأحمر ومنتخب الشباب كريم نيدفيد وأكرم توفيق وأحمد حمدى لمعسكر الإمارات، المقرر إقامته بداية من 28 يناير الجارى، استعدادا للقاء السوبر أمام الزمالك فى العاشر من فبراير المقبل.

ويتواجد الثلاثى حاليا مع منتخب الشباب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق فى زامبيا خلال الفترة من 26 فبراير حتى 13 مارس المقبل، وهو ما لا يتعارض مع تواجدهم فى معسكر الأحمر بالإمارات.

ويخوض الأهلى مباراة ودية يوم 2 فبراير أمام زيلينا السلوفاكى فى معسكر الإمارات بدون حوالى 11 لاعبا لتواجدهم ما بين المنتخب الوطنى الأول والمنتخب العسكرى، وهو ما يجعل هناك نقص حاد فى قوامه، ولذلك سيتم الاستعانة ببعض لاعبى منتخب الشباب.