أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الزراعة: ميركل أعربت عن تقديرها للرئيس السيسي والشعب المصري

Google+ Print
وزير الزراعة: ميركل أعربت عن تقديرها للرئيس السيسي والشعب المصري وزير الزراعة: ميركل أعربت عن تقديرها للرئيس السيسي والشعب المصري

الرئيس عبد الفتاح والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن عظيم احترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية العربية،والشعب المصري العظيم،لافتا إلى أنها أكدت خلال لقائه معها على تطلعها الى زيارة مصر في وقت قريب.

وأكد وزير الزراعة الذي يزور ألمانيا حاليا خلال لقائه وألكسندر رضوان عضو الحزب الحاكم بالبوندستاج بمقر البرلمان الألماني،على أهمية تفعيل أوجه التعاون بين مصر وألمانيا خاصة وأن مصر لديها مشروعات زراعية قومية كبرى،ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان،مشيرا إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير الأساليب التكنولوجية الحديثة للري والبذور والتقاوي المنتقاة،كذلك التركيز على تربية الأبقار بغرض التسمين،وإنتاج الألبان ومنتجاتها المختلفة،وخاصة لبن الأطفال.

وعقد فايد أيضا خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي التاسع للغذاء والزراعة،عددا من الاجتماعات مع مسئولي وممثلي شركات ألمانية الكبرى،للاطلاع على التجارب الزراعية الحديثة،بالاعتماد على التكنولوجيا والأساليب العلمية المتطورة.

وأوضح الوزير انه التقى ممثلي شركتين للمجازر أحدهما ألمانية والأخرى إيطالية يعملان في مجال الاستفادة من مخلفات الذبح،وكانا لهما خبرة في العمل بالدول العربية والأفريقية والإسلامية،لافتا إلى أن ذلك يمكن الاستفادة منه في المشروع القومي للإنتاج الحيواني،بحيث يشمل الاتفاق معهما الذبح والتقطيع والتعبئة للتخفيف عن كاهل الشعب المصري العظيم،فضلا عن التعان في مجال التدريب الفني لإدارة المجازر والاستفادة القصوى من المخلفات للحد من التلوث البيئي وتحقيق أقصي درجات الأمان الصحي والجودة العالية للمنتج.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة