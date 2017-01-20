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وزير قطاع الأعمال: 4.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر و”الميركسور”

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وزير قطاع الأعمال: 4.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر و”الميركسور” وزير قطاع الأعمال: 4.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر و”الميركسور”

الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، فى كلمة ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن اتفاق مع تكتل الميركسور، وهو أكبر تكتلات امريكا اللاتينية ويشمل البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواى وباراجواى، ووقع فى 2010 فى الأرجنتين، ويقوم على التعاون بين الجانبين على أن يضمن تحرير السعر على أربع مراحل.

وأضاف الشرقاوى خلال معرض الصادرات المصرية، الذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى إلى أن القائمة الأولى يتم تحريرها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة الثانية يتم تخفيض 25% من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وسيتم تحريرها خلال 4 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة الثالثة يتم تخفيضها بنسبة 12.5 % من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ويتم تحريرها خلال 8 سنوات من تنفيذ الاتفاق أما القائمة الرابعة سيتم تخفيضها بنسبة 10% من الرسوم الجمركية فور تنفيذ الاتفاق، وتحريرها خلال 10 سنوات من التنفيذ، أما بالنسبة للقائمة الخامسة تشمل السلع الحساسة، التى سيتم التفاوض عليها خلال فترة لاحقة نظرا لحساسيتها بالنسبة للجانبين.

وتابع: حجم الصادرات بين مصر وتكتل الميركسور بلغ 4.2 مليار دولار بلغت الصادرات المصرية 102 مليون دولار والواردات 4.1 مليار دولار، وهذا العجز القوى والمستمر فى الميزان التجارى، يدعى لبذل الجهد لزيادة الصادرات المصرية إلى دول الميركسور.

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