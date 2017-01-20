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بالصور.. جورج عياد والنائب جمال الشريف يتبنيان إنشاء مجمع ورش صناعية بحي طرة

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تبنى المهندس جورج عياد، والنائب جمال الشريف بالتعاون مع حي طرة، إنشاء مجمع ورش صناعية وحرفية بتصميمات مبتكرة، على مساحة 6000 آلاف متر في منطقة طرة مخصصه لهما، وذلك لفتح آفاق جديدة تفيد أصحاب الحرف والمهن من الشباب.

وقال المهندس جورج عياد، إنه كان من المقرر ان يتم بناء مدارس علي قطعة الأرض المخصصة، والتي تبلغ مساحتها 6000 آلاف متر ولكن البيئة رفضت بسبب قرب الأرض من مصنع أسمنت طرة، موضحا انه تبني والنائب جمال الشريف إنشاء مجمع ورش صناعية وحرفية بتصميمات تواكب التطور وذلك لخدمة أصحاب الحرف والمهن.

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