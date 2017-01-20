وزير الأوقاف يشارك في احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم في احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، كما يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة فى إطار زيارته للمحافظة.

ومن المقرر ان يعقد جمعة لقاء موسعا مع قيادات الأوقاف بالمحافظة حول الخطة الدعوية للوزارة ووسائل تفعيلها بمدن وقرى المحافظة، كما تقدم وزارة الأوقاف بهذه المناسبة ثلاثمائة مقعد دراسي تكفي لتسعمائة تلميذ بمنطقة حلايب وشلاتين، في ضوء الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

وأوضح وزير الأوقاف، أن تلك الزيارة تاتى في إطار خطة عمل الوزارة للقاء الأئمة فى كل محافظات الجمهورية ومتابعة شئون الدعوة.