ضبط صاحب مخبز بحوزته 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأسيوط

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط من ضبط صاحب مخبز بلدى يهرب الدقيق المدعم للسوق السوداء وبحوزته ٦٦٠٠ كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بساحل سليم فى محافظة أسيوط.

كان اللواء عاطف قليعى ‏مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين يفيد ضبط “ي. س. م “مقيم بالساحل صاحب مخبز بلدى كائن بذات الناحية وذلك لتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغية التربح المادى الغير مشروع حيث تم ضبط ٦٦٠٠ كيلو من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% معبأة داخل 132 شكارة معدة لبيعها بالسوق السوداء بغية التربح المادى الغير مشروع.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت المباحث صاحب شركة تعبئة المواد الغذائية تصرف فى 40 طن سكر تموين وبيعها بالسوق السوداء بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين يفيد ضبط “ع. م. م “مقيم موشا مركز أسيوط صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية والسكر لتصرفه فى كميات كبيرة من السكر التموينى المدعم والتى قام باستلامها من الشركة القابضة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بالقاهرة لتوزيعها على المستهلك بسعر 7.5 ج وبيعها بالسوق السوداء.

وتبلغ أجماليها عدد (40) طن من السكر التموينى المدعم فرست وبيعها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.