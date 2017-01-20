وصول وسفر 1499 راكب بموانى البحر الأحمر وتداول 527 شاحنة

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 11 راكب و11 شاحنة والسفينة غزالة وعلى متنها 9 راكب و9 شاحنة، كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 171 راكب و98 شاحنة و1 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 70 شاحنة .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 199 راكب و5 شاحنة و24 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 129 راكب و54 شاحنة و7 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 47 شاحنة والسفينة الحسين وعلى متنها 9 شاحنة و9 راكب، فيما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 489 راكب و3 شاحنة و3 سيارة والسفينة غزالة وعلى متنها 47 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 69 شاحنة .

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر فى بيان اليوم، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 295 راكب و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 4 براد و4 تريلا، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 راكب و23 براد و15 تريلا .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 53 راكب و1 براد و1 تريلا، فيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 54 راكب والعبارة سينا وعلى متنها 39 راكب و23 براد و16 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 17 براد و1 تريلا و986 طرد سمك .