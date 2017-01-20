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استقرار أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الكبرى

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استقرار أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الكبرى استقرار أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الكبرى

أرشيفية

سجَّل سعر صرف الدولار الأمريكى استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.7456 جنيه للشراء، و18.9100 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.9903 جنيه للشراء، و20.1694 للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، فقد سجل الجنيه الإسترلينى 23.1002 جنيه للشراء، و23.3104 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.6338 جنيه للشراء، و18.8010 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.3446 جنيه للشراء، و16.4923 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.7290 جنيه للشراء، و2.7558 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.9980 جنيه للشراء، و5.0420 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 61.3664 جنيه للشراء، و61.9493 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 5.1032 جنيه للشراء، و5.1494 جنيه للبيع.

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