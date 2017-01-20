ضبط 1901 هارب من أحكام و37 سيارة بدون لوحات بالغربية

الغربية عادل ضرة

نفذت مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت اليوم، الجمعة، عن ضبط 1901 هاربين من أحكام وتحصيل 7255 جنيه غرامات وضبط و37 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير وتحصيل 32 ألف و900 جنيه غرامات، كما تم ضبط بندقية خرطوش 2 طلقة خرطوش و6 قضايا مخدرات بإجمالى 260 جرام حشيش و73 جرام هيروين و139 قرص مخدر و26 قطعة سلاح ابيض بعدد 26 قضيه و10مسجلين جنائيا و2 متهم هارب، وضبط 3 قضايا أموال عامة و346 قضية مرافق متنوعة و68 تموين قضيه متنوعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.

وفى سياق آخر، شنت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة بدائرة المحافظة لضبط السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنظفات الصناعية والأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "سامح أ ح ح" – 27 سنة - صاحب شركة لتصنيع المنظفات بقرية شفا - مركز بسيون لقيامه بتصنيع المنظفات من خامات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية مزوره لكبرى الشركات.

وتم ضبط كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر فى المحضر رقم 1926 جنح مركز بسيون 2017، صالح ح أ – 37 سنة - تاجر مقيم بقرية بشبيش – مركز المحلة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول، وضبط 10 طن أرز شعير فى المحضر رقم 5172 جنح مركز المحلة 2017، أسامة ص س – 40 سنة صاحب مخزن بعزبة الخطيب مركز السنطة - مقيم بقرية الانبوطين - دائرة المركز وبحوزته 58جوال أعلاف دواجن بدون بيانات فى المحضر رقم 4520 جنح مركز السنطة 2017.

وضبطت الحملة أحمد ع ع أ – 36سنة المدير المسئول عن مصنع طوب طفلى بقرية كفر حشاد - مركز كفر الزيات – وبحوزته 100اسطوانة بوتجاز مدعمة تستخدم فى تصنيع الطوب الطفلى فى المحضر رقم 12776 جنح مركز كفر الزيات 2017، كما تم ضبط عبد الرازق أ أ أ – 45سنة صاحب مصنع طوب طفلى بقرية ابيج - مركز كفر الزيات - وبحوزته 2 طن سولار مدعم و50 إسطوانة بوتجاز كبيره الحجم مدعمة فى المحضر رقم 12632 جنح مركز كفر الزيات 2017.

وضبطت الحملة السياره رقم 7342 ع ن أ قياده "اشرف ص ا – 40سنة - مقيم بقرية سنباره -مركز المحلة وبحوزته 80 إسطوانة بوتاجاز كبيرة مدعمة سعة 25 كيلو جرام مملوئة بدون تصريح فى المحضر 4862 جنح مركز المحلة 2017، طارق ع ج ع – 26 سنة المدير المسئول عن مزرعه دواجن بقريه سندبسط مقيم ابو تشت - قنا وبحوزته 15 إسطوانة بوتاجاز كبيره مدعمه سعه 25 كيلو جرام مملوئة تستخدم فى تدفئة الدواجن فى المحضر 1565 جنح مركز زفتى 2017.

وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.