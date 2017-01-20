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ضبط شاب استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

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ضبط شاب استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية ضبط شاب استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على شاب، استولى على 2 مليون جنيه، من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية، ولم يرد لها شيئًا من أصل المبلغ أو الفائدة المتفق عليها.

                  

تلقى المقدم أسامة حتاتة رئيس مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من " م. ع" 31 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، وعدد "2"  آخرين، ضد " ا. ح" 28سنة، صاحب محل كائن بدائرة قسم مينا البصل، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 2 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 10 %، وانتظم فى دفع الفائدة لعدة أشهر ثم تهرب، وامتنع عن سداد الفائدة أو أصول المبالغ التي تحصل عليها.

 

وأكدت تحريات ضباط القسم، صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنه بمزاولة نشاط إجرامي، فى مجال تلقى الأموال من المبلغين، وغيرهم من المواطنين "جارى تحديدهم" بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة مينا البصل، وبعرض المتهم على نيابة الشئون المالية والتجارية، قررت حبسه لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.

 


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