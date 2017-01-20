الداخلية تضبط 71 هاربا من السجون و647 مسجلا

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط 71 هاربا من السجون العمومية و55 متهما ضمن تشكيلات عصابية ارتكبوا 66 واقعة إجرامية وضبط 85 من العناصر الإجرامية الخطرة، خلال شهر، فى إطار الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة واستهداف أماكن تواجدهم.

شنت الأجهزة الأمنية العديد من الحملات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، أسفرت جهودها عن ضبط 71 هاربا من السجون العمومية، 576 هاربا من المراقبة، و55 متهما ضمن تشكيلات عصابية، ارتكبوا 66 واقعة.

وضبطت أجهزة الأمن 2642 متهما من بينهم 647 مسجل شقى خطر ومن ذوى المعلومات الجنائية مطلوب ضبطهم فى 181 قضية سرقة بالإكراه، 298 قضية مخدرات، 122 قضية قتل، 28 قضية خطف، 2013 قضية متنوعة أخرى" عُثر بحوزتهم على 87 قطعة سلاح نارى "24 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، 3 طبنجة، 34 فرد محلى"، وكمية من المواد المخدرة "2,530 جم من مخدر الحشيش، 266 كيلو جرام من مخدر البانجو، 33380 قرص مخدر، 1,55 كيلو جرام هيروين".

وتم ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وضبط 2396 متهما فى "3488" حكم قضائى متنوع، وتنفيذ 151 حكم قضائى متنوع 107 جنايات، 44 جزئى ومستأنف بإجمالى 102 محكوم عليهم، وضبط 85 من العناصر الخطرة من الأعراب صادر ضدهم أحاكم قضائية وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة.