سقوط "الشبح" أخطر مروجى المخدرات وصديقه بحوزتهما 20 كيلو بانجو فى الشرقية

الشرقية-فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، القبض على "الشبح" أخطر مروجى المواد المخدرة بكفر أبو نجاح، وصديقه بحوزتهما 20 كيلو بانجو.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، وبإشراف المقدم محمد شعراوى مفتش مباحث المركز، بضبط "محمدأج" 56سنة، وشهرته "الشبح" 56 سنة، عاطل مقيم أبو نجاج مركز الزقازيق، مسجل شقى خطر تحت رقم 2871 فئة ب "مخدرات "، السابق إتهامه فى عدد (6 قضايا - مخدرات، سلاح بدون ترخيص)، آخرها القضية رقم 3521 جنايات أول الزقازيق لسنة 2006 "مخدرات"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3287 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2017 "سلاح، مخدرات".

كما تم ضبط "سعيد و ع" 34 سنة، عاطل ومقيم منيا القمح، وبحوزتهما (120) لفافة من نبات البانجو المخدرن تزن حوالى (20) كيلو جراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3475 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2017 جار العرض على النيابة العامة .