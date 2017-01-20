حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتعذيب ابنته حتى الموت بالوراق، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب تشريحها.

وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم "حسن.ع" عذب ابنته لتبولها على نفسها أثناء نومها، وعندما ساءت حالتها الصحية نقلها إلى المستشفى مدعيا إصابتها فى حادث توك توك، وفور اكتشافه مفارقتها الحياة فر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم عقب هروبه، حيث حاول الانتحار بالقفز من الطابق الثانى، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من السيطرة عليه وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغاً من مستشفى الساحل، بوصول طفلة تدعى "ملك.ح" تبلغ من العمر 8 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها، فارقت على إثرها الحياة، وكشفت التحريات أن والدها وراء ارتكاب الواقعة، وأن المتهم قتل زوجته سابقا وقضى عقوبة السجن.