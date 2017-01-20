إحالة 6 أطباء بـ6 وحدات صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

الغربية – عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة اليوم الجمعة 6 أطباء من العاملين بـ6 وحدات صحية للتحقيق لتركهم العمل .

جاء ذلك خلال جولته التي قام بها اليوم لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية ، رافقه احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة ، وتفقد رئيس المدينة سير العمل بالوحدات الصحية بكفر خزاعل ، شنراق ، المنشأة الجديدة ، الرجبية ، كفر الحاج داود ، مسهلة ، ولاحظ رئيس المدينة ترك 6أطباء نوبتجية بالوحدات للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق .

كما قام رئيس المدينة بالإشراف على حملة لإزالة مبني بدون ترخيص على مساحة 96متر بقرية تطاى ، وتنفيذ قرار إزالة فى المهد على مساحة 150متر بقرية سحيم.