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وزير الزراعة من برلين :ميركل أعربت عن تقديرها للسيسى وتزور مصر قريبا

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وزير الزراعة من برلين :ميركل أعربت عن تقديرها للسيسى وتزور مصر قريبا وزير الزراعة من برلين :ميركل أعربت عن تقديرها للسيسى وتزور مصر قريبا

>كتب عز النوبى

 

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ،   أعربت عن تقديرها  للرئيس عبد الفتاح السيسى  ،  والشعب المصرى ، و  أكدت خلال لقاءه معها على أنها  تتطلع الى زيارة فى وقت قريب.

ووأوضح بيان صحفى صادر عن وزارة الزراعة ،  أن عصام فايد ،   أكد أيضاً خلال لقاءه و"ألكسندر رضوان" عضو الحزب الحاكم بالبوندستاج بمقر البرلمان الألمانى، على أهمية تفعيل أوجه التعاون بين مصر وألمانيا خاصة ،   وأن مصر لديها مشروعات زراعية قومية كبرى، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير الأساليب التكنولوجية الحديثة للري والبذور والتقاوي المنتقاة، كذلك التركيز على تربية الأبقار بغرض التسمين، وإنتاج الألبان ومنتجاتها المختلفة، وخاصة لبن الأطفال.

وعقد فايد ،   أيضاً خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة فى فعاليات المنتدى الدولى التاسع للغذاء والزراعة، عدد من الاجتماعات مع مسئولى وممثلى شركات ألمانية الكبرى، للاطلاع على التجارب الزراعية الحديثة، بالاعتماد على التكنولوجيا والأساليب العلمية المتطورة.

وأشار البيان ، الى أن وزير الزراعة  التقى ممثلى شركتين للمجازر  إحدهما ألمانية ،  والأخرى إيطالية يعملان في و لهما خبرة في العمل بالدول العربية والأفريقية والإسلامية، لافتاً إلى أن ذلك يمكن الإستفادة منه فى المشروع القومي للإنتاج الحيواني، بحيث يشمل الإتفاق معهما  الذبح والتقطيع والتعبئة ،   فضلاً عن التعان في مجال التدريب الفني لإدارة المجازر والاستفادة القصوى من المخلفات للحد من التلوث البيئي وتحقيق أقصي درجات الأمان الصحي والجودة العالية للمنتج.

وشملت لقاءات الوزير  ،  أيضاً اجتماعاً مع شركتين للطاقة الجيدة والمتجددة، حيث تم بحث سبل التعاون من خلال مشروع الميلون ونصف المليون فدان، فضلاً عن المشروع القومى للصوب الزراعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء والغاز وبالتالي تقليل التكاليف الكلية.

والتقى فايد ،   أيضاً ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في الدواجن وإنتاج الأمصال واللقاحات، فضلاً عن شركة متخصصة في التلقيح الصناعي الحيواني وتربية وتحسين سلالات الأبقار، حيث يمكن الاستفادة منها في توفير العجلات التسمين والعشار للمشروع القومي للإنتاج الحيواني.

وعقد الدكتور عصام فايد ، إجتماعا مع  نائب رئيس البرلمان ووزير الخارجية الألماني، وهو المرشح بقوة ليكون رئيساً لألمانيا، حيث تم بحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، خاصة وتشجيع الاستثمارات الزراعية.​

 


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