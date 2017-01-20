"متأنتخيش".. 10 ساعات من الجلوس يومياً تساوى 8 سنوات شيخوخة أسرع

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة حيث أفادت أن النساء اللاتى يقضين الكثير من الوقت فى الجلوس يصبن بالشيخوخة مبكراً، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأوضح الباحثون الأمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن الجلوس لأكثر من عشر ساعات يومياً يعجل بشيخوخة المرأة بمعدل ثمانى سنوات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1481 النساء فوق سن الـ64، ووجدوا علاقة قوية بين نمط الحياة المستقرة والشيخوخة المبكرة للخلايا فى الجسم.

وأوضح الباحثون أن الجلوس لأكثر من 10 ساعات يزيد خطر الإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب، خاصة لأولئك الذين يعملون فى وظائف مستقرة وينفقون ساعات كثيرة دون أن يتحركوا، بما فى ذلك الطيارين، سائقى سيارات الأجرة والعاملين فى المكاتب، الذين يقضون فى المتوسط ​​75% من يوم عملهم فى الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر.

وأكد الباحثون أن قضاء نصف ساعة من التمارين المعتدلة يومياً مثل المشى السريع فى الحدائق العامة أو ركوب الدراجات تكفى لإزالة ضرر الجلوس يومياً.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تأتى بمثابة دعوة للاستيقاظ للأشخاص الذين يقضون ساعات كثيرة فى الجلوس دون التحرك من أماكنهم.