أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"متأنتخيش".. 10 ساعات من الجلوس يومياً تساوى 8 سنوات شيخوخة أسرع

Google+ Print
"متأنتخيش".. 10 ساعات من الجلوس يومياً تساوى 8 سنوات شيخوخة أسرع "متأنتخيش".. 10 ساعات من الجلوس يومياً تساوى 8 سنوات شيخوخة أسرع

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة حيث أفادت أن النساء اللاتى يقضين الكثير من الوقت فى الجلوس يصبن بالشيخوخة مبكراً، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأوضح الباحثون الأمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن الجلوس لأكثر من عشر ساعات يومياً يعجل بشيخوخة المرأة بمعدل ثمانى سنوات.

 

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1481 النساء فوق سن الـ64، ووجدوا علاقة قوية بين نمط الحياة المستقرة والشيخوخة المبكرة للخلايا فى الجسم.

 

وأوضح الباحثون أن الجلوس لأكثر من 10 ساعات يزيد خطر الإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب، خاصة لأولئك الذين يعملون فى وظائف مستقرة وينفقون ساعات كثيرة دون أن يتحركوا، بما فى ذلك الطيارين، سائقى سيارات الأجرة والعاملين فى المكاتب، الذين يقضون فى المتوسط ​​75% من يوم عملهم فى الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر.

 

وأكد الباحثون أن قضاء نصف ساعة من التمارين المعتدلة يومياً مثل المشى السريع فى الحدائق العامة أو ركوب الدراجات تكفى لإزالة ضرر الجلوس يومياً.

 

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تأتى بمثابة دعوة للاستيقاظ للأشخاص الذين يقضون ساعات كثيرة فى الجلوس دون التحرك من أماكنهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365