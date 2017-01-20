وزير العدل الكويتي يصل القاهرة

مراسل «ONA»

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور فالح العزب وزير العدل الكويتي، قادما من الكويت على طائرة خاصة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام ، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير مع عدد من المسؤولين تمهيدا للتوقيع على اتفاقية شاملة، للتعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية ، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث تأتي الزيارة دعما للعلاقات الخاصة بين وزارتي العدل في البلدين .