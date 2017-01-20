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6 مواجهات بمونديال فرنسا لليد.. والفراعنة أمام السويد

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6 مواجهات بمونديال فرنسا لليد.. والفراعنة أمام السويد 6 مواجهات بمونديال فرنسا لليد.. والفراعنة أمام السويد

أرشيفية

تُقام اليوم الجمعة، 6 لقاءات هامة في ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها فرنسا حتى 29 يناير الجاري.

ويلتقي فراعنة اليد في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً مع السويد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما يواجه منتخب تشيلي – ضمن منافسات المجموعة الثالثة – في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وألمانيا وكرواتيا في السابعة إلا ربع مساءً، وبيلاروسيا والمجر العاشرة إلا ربع مساءً.

وتشهد المجموعة الرابعة – أيضًا – لقاء بين البحرين والأرجنتين في الثالثة بعد الظهر، وقطر مع الدنمارك في تمام العاشرة إلا ربع مساءً.

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