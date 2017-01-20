«الري» تبتكر أول «مجمع بيانات» لخدمة إدارة الموارد المائية

تلقى محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن قيام الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات “التليمتري”، والمركز القومي لبحوث المياه بتصنيع أول مجمع بيانات مصري الصنع، واستحداث نظام معلومات خاص بالإدارة الذكية للموارد المائية، وذلك من خلال منحة مقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمبلغ 1,435 مليون جنيه بالتعاون مع إحدى جهات التصنيع المحلية.

وقال المهندس عبداللطيف، خالد رئيس قطاع توزيع المياه، إن هذا الابتكار يأتي في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بمنظومة بالبحث العلمي والارتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل الشح المائي المتزايد، واحتياج الوزارة الشديد إلى تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياه من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياه كمًا ونوعًا، لمساعدة متخذي القرار ومسئولي توزيع المياه في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناءً على بيانات دقيقة ومستمرة.

ولفت عبد اللطيف، إلى أنه باكتمال أعمال هذا المشروع سيخرج للوجود باكورة المنتجات المصرية في هذا المجال من المنتجات التكنولوجية الراقية المدعمة ببرمجيات تشغيلها من إبداع العقول المصرية، ويعتبر مجمع البيانات أحد المكونات الأساسية في شبكات المراقبة.

وأكد الدكتور أيمن السيد، رئيس الإدارة المركزية للتليمتري، أن أهمية هذا المشروع تتجلى فيما سيتيحه من إمكانيات وقدرات ومعلومات ستنعكس إيجابًا على عمليتي إدارة وتوزيع المياه على مستوى القطر المصري،كما أنه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، بالإضافة لما سيوفره للخزانة العامة من عملة صعبة كانت تنفق لاستيراد مثل تلك الأجهزة وبرامج تشغيلها.

أ ش أ