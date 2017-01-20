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تجديد حبس "مستريح" جديد بالدقى بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه

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تجديد حبس "مستريح" جديد بالدقى بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه تجديد حبس "مستريح" جديد بالدقى بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه

>كتب سليم على

جددت نيابة الدقى، برئاسة عبد الله المهدى، حبس صاحب شركة تصدير منتجات زراعية، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها.

 

كشفت تحقيقات النيابة، عن تقدم 4 مواطنين ببلاغات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهمون فيها صاحب شركة تصدير منتجات زراعية ويدعى "م .ف .ن " بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت قيمتها 7 ملايين، بحجة توظيفها بالشركة وحصولهم على نسب من الأرباح، ولكنه اختفى بعد الحصول على الأموال، وبعد عمل التحريات تبين صحة أقوال المجنى عليهم، وتم القبض عليه .

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المجنى عليهم تعرفوا على المتهم فى عام 2013 بصفته مالك شركة لتصدير المنتجات الزراعية والاعشاب الطبية، وعرض عليهم استثمار أموالهم فى شركته مقابل الحصول على أرباح شهرية تقدر بـ36% من أصل رأس المال، وبالفعل دفعوا له  مبالغ مالية، وصلت جملتها لـ7 ملايين جنيه، وسلم لهم جزءا من الأرباح فى أول شهرين وبعدها تهرب منهم وامتنع عن دفع الباقى وقام بتغيير خطوط الهواتف المحمولة الخاصة به.

 

 


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