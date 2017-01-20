أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. سيدة مريضة بالشرقية: "مش معايا ثمن العلاج"

Google+ Print
بالصور.. سيدة مريضة بالشرقية: "مش معايا ثمن العلاج" بالصور.. سيدة مريضة بالشرقية: "مش معايا ثمن العلاج"

>الشرقية - فتحية الديب

"عايشة فى غرفة بين 4 جدران وكل معاشى 300 جنيه بدفع منه أقساط متأخرة عليه من زواج البنات، ومنفصلة عن أبوهم، ومفيش حد بيسأل عليا، وبتعالج من الضغط والسكر وحساسية على الصدر. و300 جنيه، بيخلصوا أول ما بصرفهم من المعاش، وطول الشهر بقضيها بعيش وطعمية".

 

هكذا تحدثت "احترام عمراوى عبده" 67 سنة ومقيم كفر الحوت مركز فاقوس بالشرقية، بعد أن دفعتها ظروفها الصعبة إلى محاولة طلب المساعدة من أهال الخير، لكى تتمكن من شراء الأدوية وتوفير مصاريف الأطباء، لمعاناتها من أمراض مزمنة مثل الضغط وحساسية على الصدر.

 

وتقول"احترام" أنها تقيم بمفردها بغرفة بالإيجار بمنطقة كفر الحوت بالقرب من معرض السيارات، وذلك بعد إنفصالها عن زوجها، وزواج بناتها، وتكاثر الديون عليها، وعدم قدرتها علي دفع أقساط عليها تقدر قيمتها ب3000 جنيه. من قيمة أجهزة كهربائية من زواج إحدى البنات، وأنها تعهدت بسداد المبلغ ولم تتمكن من السداد بسبب أعباء الحياة.

 

وناشدت "احترام" أهل الخير مساعدتها فى توفير الأدوية والإيجار الشهرى الذى تدفعه للغرفة التي تقيم بها، وخاصة أن حالتها الصحية لا تساعدها على الخروج للبحث عن عمل كى تتعيش منه وتوفر المال اللازم للأكل والملبس والأدوية.

 

للتواصل مع الحالة على الرقم 01012849310

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365