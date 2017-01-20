بالصور.. سيدة مريضة بالشرقية: "مش معايا ثمن العلاج"

الشرقية - فتحية الديب

"عايشة فى غرفة بين 4 جدران وكل معاشى 300 جنيه بدفع منه أقساط متأخرة عليه من زواج البنات، ومنفصلة عن أبوهم، ومفيش حد بيسأل عليا، وبتعالج من الضغط والسكر وحساسية على الصدر. و300 جنيه، بيخلصوا أول ما بصرفهم من المعاش، وطول الشهر بقضيها بعيش وطعمية".

هكذا تحدثت "احترام عمراوى عبده" 67 سنة ومقيم كفر الحوت مركز فاقوس بالشرقية، بعد أن دفعتها ظروفها الصعبة إلى محاولة طلب المساعدة من أهال الخير، لكى تتمكن من شراء الأدوية وتوفير مصاريف الأطباء، لمعاناتها من أمراض مزمنة مثل الضغط وحساسية على الصدر.

وتقول"احترام" أنها تقيم بمفردها بغرفة بالإيجار بمنطقة كفر الحوت بالقرب من معرض السيارات، وذلك بعد إنفصالها عن زوجها، وزواج بناتها، وتكاثر الديون عليها، وعدم قدرتها علي دفع أقساط عليها تقدر قيمتها ب3000 جنيه. من قيمة أجهزة كهربائية من زواج إحدى البنات، وأنها تعهدت بسداد المبلغ ولم تتمكن من السداد بسبب أعباء الحياة.

وناشدت "احترام" أهل الخير مساعدتها فى توفير الأدوية والإيجار الشهرى الذى تدفعه للغرفة التي تقيم بها، وخاصة أن حالتها الصحية لا تساعدها على الخروج للبحث عن عمل كى تتعيش منه وتوفر المال اللازم للأكل والملبس والأدوية.

للتواصل مع الحالة على الرقم 01012849310