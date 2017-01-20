ضبط 20 طن ملح طعام مجهولة المصدر وتحرير 50 قضية تموينية فى حملة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شن قسم مباحث التموين بالمنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير الأمن، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة أسفرت عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة بين 40 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، و4 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، وقضية عدم وجود سجل تجارى، كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت، و20 طن ملح طعام، 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بدائرة مركز شبين الكوم.