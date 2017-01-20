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حبس عاطل و نجله لحيازتهما سلاح و مخدرات بدار السلام

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حبس عاطل و نجله لحيازتهما سلاح و مخدرات بدار السلام حبس عاطل و نجله لحيازتهما سلاح و مخدرات بدار السلام

>كتب محمد عبد الرازق – أمانى الأخرس

أمر أحمد راجح، رئيس نيابة دار السلام، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس عاطل ونجله لحيازتهما سلاح نارى، وربع كيلو بانجو قبل ترويجه على زبائنهما بدار السلام 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، والقوة المرافقة من ضبط  كل من "محمد.ج.م.ح.47 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1375  لسنة 2003م أطفيح- مخدرات، ونجله "أحمد 27 سنة عاطل"، وبحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12 مم"، وطلقتان من ذات العيار "بقصد الدفاع، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام، ومبلغ مالى 50 ألف جنيه بقصد الاتجار".

 

 


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