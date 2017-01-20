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الجيش الأردنى يعزز تواجده على الحدود تحسبا لتسلل عناصر من "داعش"

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الجيش الأردنى يعزز تواجده على الحدود تحسبا لتسلل عناصر من "داعش" الجيش الأردنى يعزز تواجده على الحدود تحسبا لتسلل عناصر من "داعش"

>عمان أ ش أ

قال قائد قوات حرس الحدود الأردنية، العميد سامى الكفاوين، الخميس، إن الجيش الأردنى عزز من وجوده على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، تحسبا لفرار إرهابيى داعش من سوريا والعراق.

 

وأضاف الكفاوين - فى مؤتمر صحفى الخميس - أنه يتوقع أن يشق بعض عناصر داعش الإرهابى طريقهم إلى الحدود الأردنية، مع اشتداد الضربات ضد عناصر العصابة الإرهابية فى سوريا والعراق.

 

وأوضح أن التقارير الاستخباراتية المتوفرة تفيد باحتمال بدء موجة نزوج جديدة ودفع للإرهابيين فى اتجاه جنوب سوريا.. مؤكدا أن الجيش الأردنى على أهبة الاستعداد للتعامل مع المخاطر كافة التى قد تشهدها الحدود من جراء انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة من "داعش الإرهابي".

 

ولفت الكفاوين إلى أنه جرى تخصيص نحو نصف الأفراد والموارد العسكرية لمراقبة الحدود مع العراق وسوريا، مشيرا لوجود "فارق كبير" فى مستوى التهديد على مدار السنوات الثلاث الماضية.


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