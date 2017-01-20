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تسمم خمسة أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة بسوهاج

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تسمم خمسة أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة بسوهاج تسمم خمسة أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام، سامية محمود محمد، 35 سنة ربة منزل، والطفل سلام فتحى محمود 7 سنوات، والطفلة أروى حنفى محمود البالغة من العمر عام ونصف، والطفل مازن ممدوح محمود البالغ من العمر عام ونصف، والطفل محمود فتحى محمود محمد 10 طالب، يقيمون بناحية جزيرة شندويل دائرة المركز مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر، إثر تناول طعام فاسد.

 

بالانتقال والفحص وسؤال هالة حنفى محمود محمد، 18 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة وتقيم بذات الناحية نجلة شقيق الأولى، قررت حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلى "فاسد"، ونفت الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1451 جنح المركز لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.


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