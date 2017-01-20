إغلاق جزئى لطريق إسكندرية الصحراوى بسبب إنشاء كوبرى مشاة

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، فى إجراء التحويلات المرورية بطريق الإسكندرية الصحراوى بسبب إنشاء كوبرى مشاة أعلى الطريق فى الكيلو 42 بالاتجاه القادم من الإسكندرية وفى طريقه إلى القاهرة، وسيخدم كوبرى المشاة معهد التكنولوجيا وقرى: التحرير والقاهر وغرب الصحراوى، وتنفذه شركة الأمان للهندسة والمقاولات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسط انتشار للخدمات المرورية، لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وتكون تلك الأعمال عبارة عن تركيب جسم معدنى للكوبرى أعلى الصحراوى فى الاتجاهين مما يستلزم إغلاقا جزئيا للطريق وتحويل حركة السيارات أمام القادم من الإسكندرية وصولاً إلى القاهرة لطريق مواز لطريق الخدمة تم استحداثه وتمهيده بالمكان، ومع الانتهاء منه سيتم تحويل الأعمال فى الاتجاه الآخر على أن تسلك المركبات القادم من القاهرة اتجاه الإسكندرية لطريق موازى لطريق الخدمة ثم استكمال الرحلة، وتم عمل التحويلة لاستيعاب الأحجام المرورية.

وبدأت الأعمال من الساعة السادسة وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بواقع ساعتين لكل اتجاه وسوف تعين إدارة المرور الخدمات المرورية مع وضع علامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور كما ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.