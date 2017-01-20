بعد واقعة جنش مع الشرطة.. نجوم الكرة المصرية.. "احذر.. الإشارة حمراء"

ياسمين يحيى

أعادت واقعة نشوب أزمة بين محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك وأحد ضباط شرطة مرور، أشهر الأزمات التى دارت بين لاعبى الكرة ورجال الشرطة المتعلقة بالمرور، حتى تم تصنيفهم فى قائمة "احذر الإشارة حمراء".

جنش مخالفة سيارة فى المهندسين

حرر أحد ضباط مرور الجيزة مخالفة مرورية لحارس مرمى نادى الزمالك "محمود جنش" عقب ضبطه يسير بسيارته عكس الاتجاه حيث نشبت مشادة بينهما لرفض جنش تقديم رخصة السيارة إلى الضابط ليستدعى الونش لرفع السيارة، وتدخل أصدقاء الحارس وأقنعوه باحتواء الموقف لتنتهى الأزمة بمخالفة مرورية.

عماد متعب وأوراق الفحص

واقعة أخرى بطلها عماد متعب لاعب الأهلى بعد أن أوقفه ضابط الكمين وهو يقود سيارته بسرعة جنونية لفحص التراخيص في الثالثة فجرًا ورفض متعب إعطاء الضابط التراخيص أو الإفصاح عن شخصيته فحدثت مشادة انتهت بإبراز اللاعب للتراخيص وعند انصرافه توعد الضابط الذي تجاهله بعد نصف ساعة عاد اللاعب ومعه ثلاث سيارات أخرى وحاصرت السيارات الأربع كمين الشرطة ومزق أحدهم ملابس الضابط وضرب آخر أمين الشرطة وحرر ضابط الشرطة محضرًا في قسم الخليفة برقم 17869 جنح وتم تحويل اللاعب إلى النيابة بعد أن رفض ضابط الشرطة التنازل عن بلاغه وتم الإفراج عن متعب من نيابة الخليفة بضمان مالي قدره 500 جنيه كما تم تحويل الثلاثة إلى محاكمة عاجلة وبعدها تصالح متعب مع ضابط الكمين الذى تنازل عن الدعوى لتنتهى الأزمة.

السيد حمدى بدون رخصة

القبض على السيد حمدى لاعب المقاصة لقيادته سيارة بدون ترخيص أو لوحات معدنية بالإضافة إلى الحصول على أقراص الترامادول المخدرة وبعد أن قضى اللاعب ليلته فى قسم الشرطة وتم تحرير محضر له تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.