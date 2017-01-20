أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

بعد واقعة جنش مع الشرطة.. نجوم الكرة المصرية.. "احذر.. الإشارة حمراء"

Google+ Print
بعد واقعة جنش مع الشرطة.. نجوم الكرة المصرية.. "احذر.. الإشارة حمراء" بعد واقعة جنش مع الشرطة.. نجوم الكرة المصرية.. "احذر.. الإشارة حمراء"

>ياسمين يحيى

أعادت واقعة نشوب أزمة بين محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك وأحد ضباط شرطة مرور، أشهر الأزمات التى دارت بين لاعبى الكرة ورجال الشرطة المتعلقة بالمرور، حتى تم تصنيفهم فى قائمة "احذر الإشارة حمراء".

 

 جنش مخالفة سيارة فى المهندسين

حرر أحد ضباط مرور الجيزة مخالفة مرورية لحارس مرمى نادى الزمالك "محمود جنش" عقب ضبطه يسير بسيارته عكس الاتجاه حيث نشبت مشادة بينهما لرفض جنش تقديم رخصة السيارة إلى الضابط ليستدعى الونش لرفع السيارة، وتدخل أصدقاء الحارس وأقنعوه باحتواء الموقف لتنتهى الأزمة بمخالفة مرورية.

 

عماد متعب وأوراق الفحص 

واقعة أخرى بطلها عماد متعب لاعب الأهلى بعد أن أوقفه ضابط الكمين وهو يقود سيارته بسرعة جنونية لفحص التراخيص في الثالثة فجرًا ورفض متعب إعطاء الضابط التراخيص أو الإفصاح عن شخصيته فحدثت مشادة انتهت بإبراز اللاعب للتراخيص وعند انصرافه توعد الضابط الذي تجاهله بعد نصف ساعة عاد اللاعب ومعه ثلاث سيارات أخرى وحاصرت السيارات الأربع كمين الشرطة ومزق أحدهم ملابس الضابط  وضرب آخر أمين الشرطة  وحرر ضابط الشرطة محضرًا في قسم الخليفة برقم 17869 جنح وتم تحويل اللاعب إلى النيابة بعد أن رفض ضابط الشرطة التنازل عن بلاغه وتم الإفراج عن متعب من نيابة الخليفة بضمان مالي قدره 500 جنيه كما تم تحويل الثلاثة إلى محاكمة عاجلة وبعدها تصالح متعب مع ضابط الكمين الذى تنازل عن الدعوى لتنتهى الأزمة.

 

السيد حمدى بدون رخصة 

القبض على السيد حمدى لاعب المقاصة لقيادته سيارة بدون ترخيص أو لوحات معدنية بالإضافة إلى الحصول على أقراص الترامادول المخدرة وبعد أن قضى اللاعب ليلته فى قسم الشرطة وتم تحرير محضر له تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365