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قلة النوم والإجهاد.. ممارسات يومية تسبب اضطرابات المعدة

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قلة النوم والإجهاد.. ممارسات يومية تسبب اضطرابات المعدة قلة النوم والإجهاد.. ممارسات يومية تسبب اضطرابات المعدة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عادات يومية اتباعها بشكل يومى تؤدى إلى تهيج الأمعاء وتتسبب  فى انتفاخ البطن والغازات والإمساك والإسهال، لذا يجب التعرف على هذه العادات التى تجعل الأمعاء غير صحية وتتسبب فى إضطرابها.

ووفقا للتقرير تشمل العادات السيئة الآتى: الإفراط فى تناول الطعام، فإذا كنت تفرط فى تناول الطعام فهذا يؤدى إلى مشكلة فى الأمعاء وصعوبة فى هضم الطعام بشكل صحيح وينتهى الأمر بوجود مشاكل فى الجهاز الهضمى وغازات وانتفاخ.

كما جاء فى التقرير أن قلة النوم من العادات السيئة التى تتسبب فى مشكلة بالهضم والأمعاء بسبب إفراز هرمونات التوتر التى بدورها تسبب تهيج بالأمعاء، وأيضا الإجهاد يؤثر على الأمعاء، فإذا كنت تعانى من ضغوط فيفرز بعض الهرمونات التى تؤثر على الأمعاء ويبطئ عمل الجهاز الهضمى .

وحسب التقرير إذا كنت تتعاطى المضادات الحيوية فإنها تعمل على قتل البكتيريا الصحية فى الأمعاء وتسبب مشاكل عسر هضم، لذا للتأكد من صحة الأمعاء تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن، لذا إذا كنت ترغب فى تجنب مشكلة تهيج الأمعاء يجب تجنب العادات السيئة التى تؤدى إلى انتفاخ البطن.   

 

 


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