الزمالك يخوض وديتين الاثنين والخميس المقبل

كتب أحمد توفيق

حدد الجهاز الفنى لنادي الزمالك مواعيد المباريات الودية المنتظر إقامتها خلال المعسكر المغلق الذى سينطلق يوم السبت المقبل فى أحد فنادق منطقة 6 أكتوبر.

واستقر جهاز الزمالك على إقامة مباراتين وديتين خلال معسكر 6 أكتوبر الأولى يوم الاثنين المقبل والثانية يوم الخميس على أن يستمر المعسكر لمدة 8 أيام بداية من السبت المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأولمبى يوم 3 فبراير المقبل بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر والتى قد تؤجل حال تأهل المنتخب الوطنى لأدوار متقدمة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون لتكون أولى مباريات الأبيض أمام النادى الأهلى فى السوبر المحلى يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.