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اللحوم والبقوليات.. أطعمة محرمة على مريض النقرص

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اللحوم والبقوليات.. أطعمة محرمة على مريض النقرص اللحوم والبقوليات.. أطعمة محرمة على مريض النقرص

>كتبت سماح لبيب

أرسل أحد قراء "اليوم السابع" استشارة مرضية لليوم السابع قال فيها إنه مريض نقرص ويريد معرفة أهم الأكلات الممنوعة التى تسبب ارتفاع اليوريك.

وأجاب الدكتور يوسف نصار استشارى الباطنة والغدد الصماء بجامعة الأزهر، أن أهم الأكلات الممنوعة لمرضى النقرص هى المنتجات التى يتم شرائها من محلات الجزارة وهى اللحوم والكبدة وغيرها من جميع الأنواع لدى الجزار الممنوع الاقتراب منها نهائيا ، لأنها ترفع من زيادة نسبة النقرص فى الدم .

كما أضاف الدكتور يوسف نصار فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن المنتجات التى يجب التقليل منها أيضا ، وتأتى فى المرتبة الثانية من الممنوعات هى الشيكولاتة ، والبقوليات مثل الفول واللوبيا وغيرها ، وجميعهم ترفع بنسب محددة النقرص عند المصابين به ، مشيرا إلى أن علاج المصابين بالنقرص لا يعتمد على الدواء ، وإنما تقليل المنتجات الغذائية التى تزيد من نسبته لفترة تصل بحد أدنى 30 يوما ، مع شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم .

وأوضح أن مرض النقرص عبارة عن التهاب فى المفاصل ينتج عن ترسب حمض اليوريك (uric acid) فى الغضاريف والأنسجة المحيطة بالمفصل مما يؤدى إلى إلتهاب غير جرثومى فى هذا المفصل مسبباً الأعراض المعروفة بمرض النقرس ، ويؤثر عادة على مفصل واحد فى كل مرة وفى بعض الحالات النادرة قد يصيب أكثر من مفصل  ، وعادةً ما يصيب هذا المرض مفصل الإبهام الكبير فى القدمين ولكنه أيضاً قد يؤثر على المفاصل الأخرى مثل الركبة أو الكاحل أو المفاصل الأخرى في القدم، بالإضافة إلى ذلك مفاصل اليد والرسغ والأصابع والكوع قد تتأثر بهذا المرض.


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