أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير الشباب والرياضة بدمياط يطالب مدير الإدارات بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

Google+ Print
مدير الشباب والرياضة بدمياط يطالب مدير الإدارات بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مدير الشباب والرياضة بدمياط يطالب مدير الإدارات بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

>دمياط-معتز الشربينى

كلف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط مديرى الإدارات والفروع الخارجية التابعة للشباب والرياضة  بدمياط  بمتابعة انتظام سير العمل وتنفيذ خطط النشاط وتنفيذ تعليمات الجهة الإدارية. 

وقال جاد ل"اليوم السابع" ان كلف بضرورة المتابعات المستمرة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى كافة قطاعات الرياضة بدمياط وتنفيذ خطة الأنشطة مع توجيه مراكز الشباب لزيادة الموارد والاستفادة من جميع المرافق وزيادة إيرادات الملاعب.

وأضاف جاد أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية يواصل نادى البحث عن وظيفة في شرح أهدافه لمساعدة الشباب لإيجاد طريقهم نحو سوق العمل والتى انطلقت فاعلياته بمركز شباب دمياط  فى الفترة من 15 يناير وحتى 26 يناير.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى