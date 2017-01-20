مدير الشباب والرياضة بدمياط يطالب مدير الإدارات بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

دمياط-معتز الشربينى

كلف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط مديرى الإدارات والفروع الخارجية التابعة للشباب والرياضة بدمياط بمتابعة انتظام سير العمل وتنفيذ خطط النشاط وتنفيذ تعليمات الجهة الإدارية.

وقال جاد ل"اليوم السابع" ان كلف بضرورة المتابعات المستمرة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى كافة قطاعات الرياضة بدمياط وتنفيذ خطة الأنشطة مع توجيه مراكز الشباب لزيادة الموارد والاستفادة من جميع المرافق وزيادة إيرادات الملاعب.

وأضاف جاد أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية يواصل نادى البحث عن وظيفة في شرح أهدافه لمساعدة الشباب لإيجاد طريقهم نحو سوق العمل والتى انطلقت فاعلياته بمركز شباب ستاد دمياط فى الفترة من 15 يناير وحتى 26 يناير.