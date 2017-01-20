بالصور.. الحظائر والأمراض تطارد سكان شارع الشهيد بالوادى الجديد

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

ناشد سكان شارع الشهيد محمد منصور بمدينة موط التابع لمركز الداخلة بالوادى الجديد، المسئولين بالمحافظة ومجلس المدينة وشئون البيئة للتدخل لإنقاذهم من الأضرار التى لحقت بهم بسبب وجود مجموعة من الحظائر والاسطبلات ومواقف الكارو فى قلب الحى وتحديدا فى شارع الشهيد محمد منصور حيث اتخذ أصحاب الكارو جزء من الشارع وهو عبارة عن مبنى مكون من دور واحد وبه مجموعة محلات متهالكة وتم تحويله الى حظيرة للحيوانات وعربات الكارو التى يتم استخدامها فى نقل الحشائش والاغراض الخاصة بمزارعهم والتى تحولت الى مأوى للقطط والأغنام والحشرات بسبب تراكم المخلفات فيها دون تنظيف أو إزالة مما أدى لانتشار الروائح الكريهة فى الحى .

وقال جمعة احمد خلف الله موظف بالمعاش ومن أهالى الحى فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن شارع الشهيد محمد منصور والذى تحول جزء منه إلى بؤرة خطيرة تلحق بهم الأذى لاحتوائها على زريبة وإسطبل للحيوانات وعربات الكارو والتى يقوم أصحابها بإلقاء المخلفات فى الغرف الخاصة بتلك الحيوانات مما ادى لتحولها إلى بؤرة ضارة للبيئة، مضيفا أنهم تقدموا بمذكرات أكثر من مرة للمسئولين بالحى ورئاسة المركز وشئون البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منع تواجد الحظائر داخل الكتل السكنية .

وأضاف خلف الله أن سكان المنطقة يتزايد ضررهم من تلك البؤرة بسبب المشكلات التى تنتج عن تواجد الحيوانات وإنتشار الحيوانات والزواحف والحشرات بسبب المخلفات المتراكة فى المبنى الخاص بوضع الحيوانات فيها على الرغم من وجود مناطق أخرى متطرفة يمكن لأصحاب عربات الكارو أن يستخدموها بعيدا عن المناطق السكنية مناشدا المسئولين بالتدخل لحل تلك المشكلة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين فى الحى .