بالصور .. كابلات الضغط العالى تهدد أهالى قرية الأربعين بدمياط

دمياط-معتز الشربينى

يعيش أكثر من عشرات الأسر من أبناء قرية الأربعين التابعة لمركز فارسكور دمياط مأساة بسب مرور كابلات الضغط العالى لخطوط الكهرباء أعلى منازلهم منذ سنوات طويلة بما يهدد حياتهم. خاصة فى فصل الشتاء، ورغم كل المحاولات التى لجأ إليها السكان لتعديل مسار هذه الكابلات الا أنها باءت جميعها بالفشل.

يقول شعبان عبد المنعم استو رجى من أبناء القرية نشكو من وجود خطوط كهرباء للضغط العالى التى تمر أعلى منازلنا وهى تهدد حياتنا يوميا خاصة فى فصل الشتاء ومع شدة الرياح، لأن معظم المنازل تقع أسفل الكابلات يوجد عليها قش وشعير وخلافة من مستلزمات الأسر الريفية وهى قريبة جدا من الكابلات ومع شدة الرياح تحدث حرائق ويتطاير شرز نيران من الكابلات، وأضاف نحن نخضع لمركز فارسكور إداريا ولكن نخضع فى التعامل للكهرباء إلى مركز الزرقا وطرقنا كل الأبواب ولم يستجب لنا احد فى الاستماع إلى شكوانا والعمل على حلها.

يضيف سعد الريالى عامل هذه المنازل ورث عن إباءنا منذ سنوات طوال وهذه الكابلات تمتد أعلى المنازل منذ سنوات طويلة عندما كانت المنطقة أرضا زراعية ولا يوجد عدد كبير من المساكن ولكن مع توسع الامتداد العمرانى وارتفاع المبانى أصبح وجود هذه الكابلات خطر يهدد حياة سكان المنطقة حيث تعرض أكثر من منزل لخطر الحرائق، مضيفا أن شركة كهرباء دمياط لم تقم بدورها فى تعديل مسار هذه الكابلات أسوة بما تم تعديله فى قرى أخرى مجاورة.

ويضيف السيد شعبان موظف نحن لا نطلب شيء صعب أو مستحيل ولكننا نطلب حمايتنا وحماية حياة أبناءنا وقمنا بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى شركة كهرباء دمياط ومحافظ دمياط وعرضنا مساهمتنا بقدر إمكانياتنا فى تغيير هذه الكابلات من كابلات هوائية إلى كابلات أرضية.