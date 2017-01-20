وزير الخارجية يستقبل سفراء اليمن وإسبانيا وبريطانيا ومبعوث الأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بمقر الوزارة أمس، كلاً على حده، السفير اليمني المعين لدى المملكة د. شائع الزنادي، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، وذلك تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. كما استقبل السفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة، واستقبل السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال الاستقبالات، بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

.. ويودع السفير الإسباني

وزير الخارجية يلتقي السفير البريطاني

.. ويلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن