عقوبات على شركات حجاج الداخل المخالفة العام الماضي

اعتمد وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم حج عام 1437، والبالغ عددها 108 قرارات، وقد انتهت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ريال وحتى 100 ألف ريال، نظير تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم والإخلال بواجباتهم والتزاماتهم النظامية كما أصدرت اللجنة قراراً بحق أحد المواطنين، مارس تقديم الخدمة لحجاج الداخل دون ترخيص.

وأكدت وزارة الحج والعمرة بأنه وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، فقد تم التصدي للحملات الوهمية، والحملات غير المرخص لها، والتي تمس حقوق الحاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما أكدت الوزارة أنها ماضية في حماية الحقوق الخدمية للحاج والمعتمر مع مزودي الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد "حفظهم الله" وإعمالاً لمقتضيات الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

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