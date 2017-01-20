الحقباني يتفقد سير العمل بالمنافذ الجمركية

تفقد أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلف المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وذلك للاطلاع على سير العمل والوسائل المساندة في إنهاء الإجراءات الجمركية. وتضمنت الجولة الأولى جمرك جسر الملك فهد، وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام اطلع خلالها على على سير العمل الجمركي في الساحات الجمركية وساحات الركاب وكافة الأقسام الجمركية والتأكد من مدى إنسيابية العمل والتجهيزات. كما قام مدير عام الجمارك المكلف بجولة أخرى في منطقة مكة المكرمة شملت كلاً من جمرك ميناء جدة الإسلامي، وجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لمتابعة سير العمل واطلع خلالها على محطة البحر الأحمر ومبنى النافذة الواحدة ومحطة الفحص بالأشعة بميناء جدة الإسلامي وعلى كافة الساحات والأقسام الجمركية وصالات الركاب وأثنى الحقباني في اجتماعه بمسؤولي المنافذ الجمركية خلال زيارته للمنافذ على الجهود المبذولة في كافة الأقسام الجمركية وحثهم على سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية بما يتحقق مع شعار الجمارك "الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيد"والتصدي لأي محاولة لإدخال الممنوعات إلى المملكة.