كرة السلة بالأهلى تواجه السكة بدور الـ16 من كأس مصر

ياسمين يحيى

تقام اليوم منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر للسلة رجال، والتى يشارك بها كل من فرق الأهلى، والترسانة، والزمالك، والاتصالات، وسبورتنج، الجزيرة، وطلائع الجيش، الأولمبى، السكة الحديد، هليوبوليس، مصر للتأمين، الاتحاد السكندرى، شباب بلقاس، وادى دجلة، الترام، وسموحة.

كرة السلة بالأهلى تواجه السكة الحديد

تقام اليوم 8 مباريات، فى السادسة من مساءً على ملعب الفريق الأول، حيث يلتقى كل من كرة سلة الترسانة مع سبورتنج، الاتصالات مع الجزيرة، الزمالك مع وادى دجلة، الترام مع الجيش، الاتحاد مع سموحة فى ديربى سكندرى، شباب بلقاس مع هليوبوليس، مصر للتامين مع الأولمبى على ملعب استاد القاهرة بدلاً من ملعب النادى الأولمبى، الأهلى مع السكة.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد انطلاق دور الثمانية من البطولة، خلال الفترة المقبلة.

الأهلى بطل دورى مرتبط كرة السلة

يذكر أن مسابقة دورى مرتبط كرة السلة انتهت بحصول الأهلى على اللقب، بعد أيام من الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية، بينما مسابقة السوبر تقام فى الفترة من 24 إلى 31 يناير الجارى .