أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهم 1800 قرص من عقار التامول بقنا

Google+ Print
ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهم 1800 قرص من عقار التامول بقنا ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهم 1800 قرص من عقار التامول بقنا

>قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من القبض تاجرين مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الإجرامية التى تقوم بترويج المواد المخدرة بمركز قنا ومركز نجع حمادى، وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً يفيد ضبط  منصور.ح  51 سنة  عامل ومقيم مركز نجع حمادى   وبحوزته عدد(1800) قرص من عقار التامول المخدر وكذا مبلغ مالية، كما تم ضبط خميس.س 37 سنة عامل، ومقيم قسم  قنا  وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 750جراما وكذا مبلغ مالية.

وبماقشة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر محضر للمتهمين فيما أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365