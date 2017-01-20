ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهم 1800 قرص من عقار التامول بقنا

قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من القبض تاجرين مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الإجرامية التى تقوم بترويج المواد المخدرة بمركز قنا ومركز نجع حمادى، وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً يفيد ضبط منصور.ح 51 سنة عامل ومقيم مركز نجع حمادى وبحوزته عدد(1800) قرص من عقار التامول المخدر وكذا مبلغ مالية، كما تم ضبط خميس.س 37 سنة عامل، ومقيم قسم قنا وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 750جراما وكذا مبلغ مالية.

وبماقشة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر محضر للمتهمين فيما أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.