أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة بورسعيد" : أزمة علاج مرضى الأورام لم تستغرق 48 ساعة والعلاج متواجد الآن

Google+ Print
"صحة بورسعيد" : أزمة علاج مرضى الأورام لم تستغرق 48 ساعة والعلاج متواجد الآن "صحة بورسعيد" : أزمة علاج مرضى الأورام لم تستغرق 48 ساعة والعلاج متواجد الآن

>بورسعيد – محمد عزام

قال الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إنه لم تستغرق أزمة أدوية مرضى الأورام أكثر من 48 ساعة فقط، وأنه تم حلها ويوجد الآن ما يكفى لتقديم العلاج لمرضى أورام المحافظة .

وأضاف مدير عام صحة بورسعيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد ألا يعتمد المسئولين عن حياة المرضى بالإجراءات الروتينية والمخاطبات فقط، ولكنه لابد من التدخل لحل أزمة المريض فى ظل الظروف التي تمر بها الدولة من أزمة بالأدوية المستوردة بسبب ارتفاع .

وأكد "تعيلب"، أنه كان قد أجرى اتصالاً تلفونياً مع مدير الشركة الموردة للعلاج، واستطاع أن يحصل على حوالي 250 علبة دواء تكفي مرضى "أورام بورسعيد" لأكثر من شهر على أن يتم توزيع العلاج كل 10 أيام بدلاً من كل شهر لتجنب حدوث أزمة .

يذكر أنه قد عانى مرضى وحدة الأورام بمستشفى بورسعيد العام "الأميرى" بسبب عدم توافر دواء الـ"ليتريزول"، وتبين من خلال بعض المخاطبات التى أرسلها كل من صيدلى مخزن العلاج المجانى، وصيدلى ومشرف صيدلية الأورام إلي مديرية الشئون الصحية بالمحافظة؛ تضمن أن جميع مرضى الأورام يصرفون من الصيدلية الأدوية المرصودة من وزارة الصحة عدا صنف "ليتريزول" أقراص؛ على الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيره منذ فترة ولكن لم يتم توريده .

وتضمن الخطاب المرسل أنه تم مخاطبة الدوائى يومى 4 و 12 من شهر ديسمبر الماضى، كما تم مخاطبته مرة أخرى فى السابع من يناير الجارى لكن لم يتم توريد الدواء وأن آخر توريد للصنف وصل إليهم كان فى 27 أكتوبر الماضى بكمية لا تكفى لاحتياجات قسم الأورام سوى شهر ونصف، حيث تم توفير 10 آلاف قرص بدلًا من 30 ألف قرص، ثم تم افادتهم بإرسال أمر توريد من المستشفى إلى الشركة الراسي عليها الصنف، وتم إرسال أمر التوريد يوم 8 يناير ولم يتم الرد أيضًا .

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام